Napoli non va in vacanza a Ferragosto, anzi la offre. Dal food all’aperitivo on the beach a Marechiaro, dai musei aperti ai tour organizzati o agli show del Plebiscito. Ce n’è per tutti i gusti: la giornata tipo del 15 (ma anche quelle dei giorni successivi) garantisce un ventaglio di chance buono per tutte le esigenze. La festa dell’Assunzione si celebra domani, martedì, e questo fattore ha contribuito a generare, tra l’altro, un “effetto ponte” che ha riempito fino all’85% le camere degli hotel all’ombra del Vesuvio. Tutto aperto anche oggi. Vediamo, nel dettaglio, quale potrebbe essere il percorso di un turista straniero. O di un napoletano, turista di Ferragosto nella sua città.

APPROFONDIMENTI Ferragosto, Napoli sold out: ecco il piano trasporti e igiene Napoli, tutti pazzi per il mare di Mergellina: «Qui la vera vacanza low cost» Napoli, Ferragosto da record: 85 per cento di camere occupate

Ore 9.30

Le prime ore della giornata potrebbero essere dedicate al centro storico, in particolare al binomio cibo-cultura. Colazione da Poppella con il fiocco di neve. Oppure, sfogliatella da Scaturchio, a seconda del palato. I prezzi saranno un po’ più alti del solito, come si sa. Per un caffè al banco, tra Decumani e piazza Cavour, difficilmente si spenderà meno di 1,20 euro. In ogni caso, a Ferragosto il centro storico sarà vivo e affollato. Tre attività commerciali su quattro non abbasseranno la saracinesca, da queste parti. Napoli città d’arte e, insieme, città di turismo estivo.

Ore 10 - 12

A colazione finita, prima di spostarsi verso la costa e le spiagge partenopee, sarà possibile dedicare qualche ora ai musei. Non c’è che da scegliere quale visitare. Per la prima volta, a Ferragosto, sarà infatti visitabile anche la Cappella Sansevero del Cristo Velato. Il sito, questo mese, visto il boom di richieste, sarà aperto sette giorni su sette: fino al 31 non effettuerà il giorno di chiusura settimanale. Guest star dell’Assunzione anche Caravaggio: alle 11 partirà il “Ferragosto con Caravaggio” al Pio Monte della Misericordia. Visita guidata di un’ora a cura di Maurizio Burale, organizzata per il 15esimo anno consecutivo. Aperti tra gli altri anche il Pan, il Mann (che ha posticipato il giorno di chiusura al 16), Capodimonte, Palazzo Reale, Sant’Elmo e Certosa di San Martino, per chi volesse spostarsi verso il Vomero. Aperto il Maschio Angioino, off limits Cimitero delle Fontanelle e Casina Pompeiana.

Ore 12 - 17

Si può pranzare in centro, oppure sul lungomare. Di Matteo o Sorbillo, per una pizza ai Decumani. Oppure Antonio&Antonio in via Partenope, se ci si vuole avvicinare alla Napoli intorno al Golfo, per uno spaghetto allo scoglio o alla Nerano. Aperti anche i ristoranti del Borgo Marinari o quelli di piazza Vittoria (con la pizza fritta della Masardona o quella di Impasto 55). Il Castel dell’Ovo, purtroppo, è ancora chiuso da marzo (a settembre partiranno i lavori). Dopo pranzo, è tempo di mare. Non lontano dai ristoranti del lungomare, c’è il Mappatella Beach, che però sarà chiusa nei giorni 16, 19 e 21 agosto per via delle riprese del film di Paolo Sorrentino. Ma domani sarà accessibile senza prenotazioni online (al contrario della spiaggia delle Monache e quella a ridosso di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, dove si arriva solo dopo aver lasciato i dati su www.spiaggelibere.it).

Ore 17 - 19

L’orario dell’aperitivo è perfetto per spostarsi a godere il tramonto verso Posillipo, per salutare il sole che si spegne tra le braccia del Golfo. Al Bar del Mare di Riva Fiorita o a Marechiaro, in particolare, nel borgo della “fenestella”. La ztl, da queste parti, finisce alle 19. E i bar non mancano, in piazzetta o verso il Palazzo degli Spiriti. C’è anche una nuova attività inaugurata nell’estate 2023, il Delle Rose Beach Club, con una pedana affacciata sul Mediterraneo.

Ore 19 - 22

Per la sera poi c’è l’imbarazzo della scelta. A cominciare da “Estate a Corte 2023”, la rassegna di cinema di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli. In alternativa, domani alle 20.30 ci sarà un concerto del Coro Suaviternova (diretto dal maestro Pietro Biancardi) dedicato all’Assunzione nell’ambito dell’apertura straordinaria della Reale Pontificia basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio. Spazio per la musica pop, invece, a Porta Capuana: domani si esibirà qui Ciccio Merolla con la sua «Malatia», e sarà sul palco con Valentina Stella. Nell’ambito di Restate a Napoli, kermesse organizzata dal Comune al Plebiscito, staserà toccherà a Maria Nazionale e Peppe Barra. Domani, sempre al Plebiscito, ci sarà invece Roberto Colella accompagnato dal direttore artistico del festival Lello Arena.

«Sarà un ferragosto all’insegna del turismo - commenta l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato - In tanti trascorreranno nella nostra città la tradizionale festa dell’Assunta che segna il clou dell’estate. Siamo orgogliosi dell’immagine che si ha di Napoli, soddisfatti del nuovo boom di presenze. Siamo consapevoli che occorra essere sempre più all’altezza della richiesta di servizi che arriva dai tanti turisti oltre che da tanti concittadini. Stiamo lavorando in questa direzione, anche imprimendo un’accelerazione ad opere attese da anni. Abbiamo inaugurato di recente il sottopasso di piazza Municipio con l’accesso alla metropolitana e le uscite pedonali di via Depretis, via Medina e San Giacomo. Inoltre, abbiamo installato proprio all’ingresso del sottopasso un infopoint per dare le prime informazioni su come muoversi e cosa fare a quanti arrivano in città via mare. E sono numerosissime le persone che si rivolgono al punto di informazione. Chi decide di trascorrere qualche giorno a Napoli anche ad agosto ha un’ampia possibilità di scelta su cosa vedere e cosa fare, anche grazie al ricco programma di spettacoli ed eventi promosso dal Comune. I nostri tour tematici consentono di scoprire anche zone, luoghi e storie meno note della città sono sempre affollati. Non mancherà il tradizionale concerto di Ferragosto, quest’anno a San Giacomo».