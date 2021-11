Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo allo stadio: è «pace» per Maradona

Proprio vero che Diego Armando Maradona è una figura che unisce e che mette d'accordo tutti. Presenti allo stadio per Napoli-Lazio, uno accanto all'altro in tribuna, Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. Tra i due artisti napoletani negli ultimi tempi non è corso buon sangue. Stando alle indiscrezioni, i rapporti tra i due amici storici si erano raffreddati per via di "una presentazione di troppo".

Nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ del magazine Chi era stata riportata l’indiscrezione secondo cui l’amicizia tra i due cantanti napoletani avrebbe subito un colpo da quando Nino, per via di alcune collaborazioni professionali, ha presentato a Gigi il rapper Livio Cori, oggi felicemente legato ad Anna Tatangelo che del cantautore è stata storica fidanzata. Se tutto ciò corrisponde a verità, ci ha pensato la passione comune per Diego a ristabilire i buoni rapporti.