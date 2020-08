LEGGI ANCHE

«Tra pochi giorni torniamo ad allenarci, dobbiamo vedere cosa succede con il nuovo allenatore». Così Gonzalo Higuain parla del suo momento alla, un futuro ancora pieno di dubbi: «Ci saranno sicuramente dinamiche diverse. Sono un calciatore della Juve ora, in futuro potrebbe esserci la possibilità di giocare nella. Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello. Ma per adesso resto qui a Torino».Ai canali di Fox Sports, per l'argentino anche tante domande sul passato. « Napoli ? Non credo che mi debbano perdonare, ho sempre pensato che uno debba fare le scelte che lo rendano felice nella sua vita» ha risposto Higuain. «E l’ho fatto anche io, non me ne pento. Quanti calciatori sono passati da River a Boca? Da Milan a Inter o? A tanti campioni hanno dato del traditore. Con ilho fatto benissimo, ma quando è arrivata la Juventus cosa avrei dovuto fare? Rifiutare? Avevo con loro la possibilità di vincere la Champions e non ci sono riuscito per poco».