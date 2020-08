Il Napoli torna in campo, «Il Mattino da Castel di Sangro» non si ferma mai: riecco dunque l'appuntamento serale con il nuovo format del Mattino.Tv in onda tutti i giorni due volte al giorno.

Insieme con l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch, Claudia Mercurio analizzerà questa seconda giornata di ritiro nel salotto virtuale di Castel di Sangro rispondendo a tutte le domande dei lettori. Ospite d'eccezione Roberto Rambaudi. Rigorosamente live anche su Facebook.

Ultimo aggiornamento: 20:13

