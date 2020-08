© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo anno, nuovo ritiro e nuova avventura per. Anche in questa strana estate di calcio saremo aper raccontare da vicino il ritiro in Abruzzo del Napoli. Segui con noi gli allenamenti, le interviste, le partite della squadra di Gattuso, per la prima volta chiamato a dirigere gli allenamenti di Insigne e compagni dopo la conquista della Coppa Italia e l’amara eliminazione in Champions.A condurre «Il Mattino da Castel Di Sangro» ci sarà, già volto de «Il Mattino Football Team». Due i format per tutti gli appassionati: uno mattutino alle 12 - protagonisti i tifosi napoletani a Castel di Sangro alle prese con la partecipazione speciale di, e l’altro serale alle 20 con, l'ex bomber del Napoli oggi voce di Dazn e presenza fissa nel nostro studio virtuale abruzzese insieme con, l'inviato del Mattino che segue le vicende azzurre su e giù per l'Italia.Due appuntamenti, tanti canali: insieme con Il Mattino.Tv, infatti, le dirette saranno visibili anche sulla nostra pagina Facebook.