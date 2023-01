Il Mattino Football Team live: Francesco De Luca presenta il libro “Maradona e Messi Magici”

L’esaltante corsa del Napoli di Spalletti al centro del nuovo appuntamento con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì scritto con Lello Marangio e condotto da Claudia Mercurio. La squadra del Mattino è oggi in piazza Plebiscito, Claudia Mercurio e Luca Sepe intercettano l’umore dei tifosi all’indomani di una vittoria importante e nella settimana che condurrà alla sfida contro la Roma.

In diretta con “Il Mattino Football Team” c'è Francesco De Luca, capo della redazione sportiva del Mattino, per presentare ai lettori “Maradona e Messi Magici”, il libro dedicato ai capitani dell’Argentina nei trionfi mondiali del 1986 e del 2022. Il libro sarà distribuito gratuitamente in edicola con la copia del Mattino venerdì 27 gennaio, a 40 giorni dal successo della Albiceleste nella finale contro la Francia in Qatar.