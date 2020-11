Lunedì che non conosce soste per il Napoli di Gennaro Gattuso, la squadra azzurra si è ritrovata a Castel volturno all'indomani della sconfitta pesante contro il Milan. La squadra si è divisa in due gruppi: quelli che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di riscaldamento e torello seguiti da esercizi di passing drill.

Indicazioni importanti per la partita di giovedì arrivano da David Ospina: il portiere colombiano ha lavorato solo in palestra dopo aver recuperato in extremis per andare in panchina con il Milan. Si vedrà nelle prossime ore se riuscirà a recuperare per il match contro il Rijeka del prossimo giovedì. Terapie e lavoro in palestra, invece, per Osimhen.

Ultimo aggiornamento: 17:04

