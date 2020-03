LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:12

«Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c'è dubbio, tant'è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro è poi andato alla Lazio». Alessandro Moggi, agente del centravanti della Lazio, così ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «era ed è un estimatore di Ciro, ma mi sembra difficile non esserlo per quello che ha fatto Immobile negli ultimi cinque anni».Complicato immaginare un futuro insieme? «Oggi, al di là di quelli che possono essere gli interessamenti del Napoli e di altre società per un calciatore costante negli anni come lui, il mercato può soffrire una battuta d'arresto per l'emergenza» ha continuato Moggi. «Immobile ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della, oltre a quella del calciatore. È prematuro parlarne ora. Ma che ci possano essere degli interessamenti, come già ci sono stati da Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale.via per 40 milioni? Se col contratto in scadenza lui vale 40 milioni, ditemi quanto vale Immobile, allora».