Non è passato nemmeno un mese da quella notte in supercoppa a Reggio Emilia, ma da rigore a rigore stavolta Lorenzo Insigne non sbaglia: il capitano del Napoli si è preso ancora una volta la responsabilità dal dischetto e senza farsi problemi stavolta ha battuto Szczesny portando i suoi in vantaggio nel big match di campionato contro la Juventus.

100 - Lorenzo Insigne è il settimo giocatore a segnare 100 gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le competizioni, ma il primo tra questi nato in Italia. Indelebile.#NapoliJuve #NapoliJuventus pic.twitter.com/KBp5H5Acbv — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 13, 2021

Per il napoletano è il 100° gol in maglia azzurra in tutte le competizioni: un traguardo importante per Insigne che mette ora nel mirino i goleador Vojak e Cavani - a tre e quattro gol di distanza - entrando in un club ristretto di marcatori azzurri. Dopo la rete, la dedica alla moglie Jenny diretto alla telecameran: «Buon San Valentino amore mio» la dedica di Insigne.

