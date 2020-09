LEGGI ANCHE

«L’ho sentito e ovviamente era abbastanza giù di morale». Così ha parlatoa Radio Marte, l'agente di Insigne ha commentato l'infortunio del capitano ieri contro il Genoa. «Ha sentito tirare quindi penso sia uno stiramento, credo che perdebba stare a riposo e non ci voleva, anche perché ora c’è la Juventus» ha detto. «È contento per il risultato di ieri, gli girano le scatole per l’infortunio ma è contento per la gara. Il gruppo è coeso e compatto. Lui per un po’ di tempo dovrà guardare i compagni».«Domani ha degli esami strumentali e si vedrà l’entità dell’infortunio, ci auguriamo tutti che sia un piccolo stiramento o una contrattura» ha continuato l'agente. «Domani sapremo. Riesce a camminare ma ogni tanto sente dolore e ha un po’ di fastidio. Ero spaventato anche io da quello che ho visto in televisione e dalla sua faccia, che era più da rabbia che da dolore. Avrebbe voluto giocare contro lae in».