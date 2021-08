Insigne, nuovo record con il Napoli: dieci stagioni in gol con gli azzurri

Una notte da protagonista per Lorenzo Insigne, che mette in discesa la gara contro il Venezia e lancia il Napoli di Spalletti. Come riportato da Opta Italia, il gol di questa sera contro i neroverdi è da record: l'azzurro diventa infatti uno dei tre giocatori nella storia del club azzurro ad aver segnato in almeno dieci campionati diversi di Serie A, insieme con Antonio Juliano e Marek Hamsik (entrambi a undici).

