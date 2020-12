La morte di Diego Armando Maradona è stata un brutto colpo per tanti napoletani. Tra questi sicuramente anche Lorenzo Insigne, il napoletano capitano azzurro cresciuto in città con il sogno di vestire la maglia del Napoli che era stata anche dell'argentino. Tra i tanti omaggi di Insigne, l'ultimo ha colpito tanti tifosi: l'attuale capitano si è fatto tatuare il volto del Pibe de Oro in una delle sue famose esultanze in maglia azzurra.

