Jorginho con l'Italia nel futuro: «E se il Napoli facesse un'offerta...»

Quale futuro per Jorginho? L'ex centrocampista azzurro ha ancora un contratto lungo con il Chelsea ma non disdegna l'idea di poter tornare in Serie A. «Dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia» ha confermato il suo agente Joao Santos. «Ma in questo momento è al Chelsea ed è un giocatore importante per l'allenatore».

«Se, quando vorrà tornare in Serie A, il Napoli farà un'offerta allora la considereremo», ha continuato Joao Santos a Radio Marte. «Abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici. Sarri? Sappiamo tutti che gli piace Jorginho, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato ed economiche, non so cosa succederà».

