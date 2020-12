Primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che aveva ribaltato lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto agli azzurri da giudice sportivo e Appello della Federcalcio.

Occasione è stata la riunione dlela Commissione della Lega Serie A relativa ai fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC, in programma all'hotel Four Seasons di Firenze. Un summit a cui partecipano Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, Andrea Agnelli per la Juve, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Guido Fienga per la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l'Udinese, ovvero i membri della commissione. Un faccia a faccia tra i due il cui contenuto per ora non è trapelato, Anche se di solito in queste occasioni si parla anche di mercato e per la Juve ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Milik, ai margini del progetto azzurro. Difficile invece che si parli delle date del recupero della gara saltata a inizio campionato per l'emergenza Covid: non spetta alle due squadre, naturalmente, fissare il giorno ma è decisione della Lega.

