L'unico a far sentire la sua voce dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus - eccezion fatta per Aurelio De Laurentiis e il suo tweet post-partita - è stato Victor Osimhen, il nigeriano del Napoli che ha scritto ai tifosi direttamente via social il giorno dopo la gara dello Stadium: «Abbiamo ancora nove finali da giocare, dai ragazzi» le parole dell'azzurro.