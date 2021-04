Juventus-Napoli, ADL e Gattuso lanciano lo sprint: «A testa alta»

«Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine...bravi tutti!», il tweet di Aurelio De Laurentiis arriva nella serata ed è un messaggio forte e chiaro per la sua squadra. Non è come un'inversione a U, non è come un ritorno agli inferi e ad ancestrali fantasmi. Gattuso pensa positivo, non ha bisogno di caricare i suoi alla fine della partita perché vede che il morale dei suoi non è a terra. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati