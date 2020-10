LEGGI ANCHE

La lunga telenovela di mercato per Michal Karbownik si è conclusa senza il passaggio in Serie A, dopo il lungo corteggiamento del. Il terzino classe 2001 era stato a lungo inseguito da Cristiano Giuntoli nel mese d'agosto ma il suo arrivo non si è mai concretizzato visto che le caselle nel suo ruolo non sono state liberate dopo la permanenza diIl giovane polacco, però, resterà per poco tempo al. Ieri, infatti, è stato ufficializzato il suo acquisto da parte del, club in cui si trasferirà al termine di questa stagione ormai cominciata in Polonia. Con gli inglesi ha firmato un contratto fino al 2024.