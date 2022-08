Keylor Navas al Napoli, non c'è intesa sulla buonuscita Psg

L'accordo sulla buonuscita dal Psg, è questo il nodo ancora da sciogliere, il tassello che manca prima che Keylor Navas possa mettere definire il discorso con il Napoli. Il lavoro va avanti da giorni da parte del suo agente Mendes con l'entourage del Psg ma c'è ancora distanza tra domanda e richiesta e si attende di trovare un punto d'incontro: questo è l'aspetto da mettere a posto per la svolta definitiva alla trattativa. Solo dopo aver sistemato questo aspetto, infatti, poi il portiere costaricano potrà andare a parlare con il Napoli del nuovo contratto biennale. Lavoro che proseguirà intensamente in questi giorni, i negoziati proseguiranno per il buon esito dell'operazione.

Il vero ostacolo da superare fin dal primo momento è stato legato all'ingaggio molto alto del portiere costaricano del Psg (9 milioni a stagione) decisamente fuori portata da quelli che sono i parametri del club azzurro. E la strada che si sta provando a percorrere è quella dello svincolo del Psg attraverso una buonuscita: il dialogo è partito già da giorni per trovare l'intesa tenendo presente che Navas ha un contratto di altri due anni con il club francese (cifra in totale di 18 milioni). L'altra strada del prestito secco presupporrebbe una condivisione dell'ingaggio di un anno del 35enne portiere del Psg. Il Napoli attende il segnale per poter accordarsi sul nuovo contratto, un biennale con l'opportunità per il club azzurro di poter avvalersi del decreto crescita per poter avere un risparmio sulle cifre al lordo.

Trattativa che va avanti da giorni sull'asse Napoli-Parigi e che ora è entrata nella fase decisiva, ogni momento può essere quello utile affinchè si possa sbloccare. Il lavoro tra le parti prosegue e andrà avanti, ora che manca solo una settimana alla fine del calciomercato si è entrati sempre più nella fase decisiva. Intanto Navas è tornato in gruppo con il Psg, dopo il problema alla schiena ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida dei parigini di Ligue 1 in programma domenica contro il Marsiglia. In questa stagione non ha giocato neanche un minuto ed è il secondo di Donnarumma, quindi se non dovesse rescindere proseguirebbe in questa direzione. Se invece dovesse chiudere con il Psg e ripartire con il Napoli avrebbe la possibilità di essere ancora protagonista da titolare sia in campionato che in Champions League. Alla situazione Navas è legata quella di Alex Meret che è stato il titolare delle prime due partite: il portiere friulano ha il contratto in scadenza tra un anno e finora non ha rinnovato, tutte le strade sono aperte, dalla permanenza alla possibile cessione. Al momento però è lui il portiere con Sirigu secondo e senza l'arrivo di Navas la situazione resterebbe questa a meno che poi il Napoli non riuscisse a chiudere in tempi rapidissimi una trattativa complicata come sarebbe quella di Kepa del Chelsea.

Trattativa sempre calda con il Psg per Fabian Ruiz, i due club sono al lavoro sulla cifra con la richiesta iniziale del Napoli che è stata di 30 milioni: lo spagnolo in scadenza di contratto non ha rinnovato con il Napoli ed è sul mercato, c'è da trovare ora la convergenza con il club parigino. Intanto buoni segnali per la definizione della trattativa con il Napoli per Fabian Ruiz sono rappresentati dal fatto che il Psg sta piazzando a centrocampo operazioni in uscita: la Juve è partita nuovamente all'assalto per Paredes, lo spagnolo Herrera è vicinissimo alla rescissione contrattuale con il Psg per poter firmare il nuovo contratto con l'Atletic Bilbao. In considerazione dei diversi esuberi in casa Psg diventa indispensabile piazzare qualche cessione prima di poter inserire nuovi elementi in organico, tra questi Fabian Ruiz che è uno degli obiettivi indicati dal tecnico Galtier. Quindi, il discorso sta andando avanti: la trattativa è slegata da quella di Navas, quindi potrebbe chiudersi in maniera positiva, in momenti diversi, anche prima. Ounas è nel mirino della Sampdoria. Restano Gaetano e Zerbin.