Kim Min-Jae al Napoli, domani mattina l'arrivo in Italia

Ore caldissime per la chiusura dell'affare Kim Min-Jae al Napoli. Il difensore sudcoreano, come riportato da Sky Sport, è pronto a sbarcare in Italia o domattina o comunque nella giornata di domani, per potersi sottoporre alle visite mediche in azzurro.

Il programma del suo arrivo potrebbe essere soggetto a cambiamenti ma se arriverà in mattinata sarà subito il momento delle visite mediche, anche perché Luciano Spalletti lo aspetta: il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro e il sudcoreano si aggregherà al gruppo in Abruzzo per completare la difesa.