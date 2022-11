Kim, lo United vuole pagare la clausola in estate

Quindici giorni per strapparlo al Napoli: la clausola rescissoria presente nel contratto di Kim Min-Jae si attiverà in estate e resterà attiva per sole due settimane. Un lasso di tempo che sembra minimo ma è comunque importante, in cui i club che inseguono il sudcoreano dovranno protamente agire per avere la meglio dei concorrenti.

Secondo The Sun, infatti, il Manchester United sta già preparando l'offerta da sottoporre al calciatore a luglio: 40 milioni di sterline sono già pronti per Min-Jae, che sta impressionando gli addetti ai lavori inglesi anche in questo Mondiale in Qatar che vive da protagonista. Lo United è pronto a cedere Phil Jones e Axel Tuanzebe - ex Napoli - oltre che Victor Lindelof per poter mettere le mani su Kim in estate.