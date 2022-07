Koulibaly oggi dice sì al Chelsea: tutti i doppi ex tra Napoli e i Blues

Ore calde per Kalidou Koulibaly, ormai ex difensore del Napoli pronto a cambiare maglia, città e avventura: il futuro - quasi presente - si chiama Chelsea: il difensore franco-senegalese è già a Londra da ore, ha incontrato il club e ora aspetta solo l'ok duplice del Napoli e del suo futuro club, un pass che gli consentirà di cominciare la nuova avventura insieme con i nuovi compagni. Quello tra Napoli e Londra è un volo - più di andata che di ritorno - visto più volte negli anni. Ad aprire il corso, in campo, fu il talento di Gianfranco Zola: tra i più forti fantasisti italiani, Zola a Napoli è stato il post-Maradona che però non è durato troppo.

Con addosso la maglia dei Blues, invece, è diventato un mito: sette stagioni vissute a Londra tra il 1996 e il 2003, ancora oggi tra i più apprezzati calciatori italiani passati in Premier League, amato dai tifosi di un Chelsea che non aveva conosciuto ancora lustrini e vittorie come nell'era Abramovich. Con la maglia del Chelsea era partita anche la carriera di Samuele Dalla Bona: il centrocampista italiano si era messo in luce all'Atalanta tanto da essere acquistato dai Blues a 17 anni. Breve trafila con le giovanili e poi quattro stagioni a Stamford Bridge prima di tornare in Italia con la maglia del Milan. A Napoli dal 2006 al 2009 con alterne fortune. Sempre a cntrocampo, l'ultimo colpo invece si chiama Jorginho: l'italo-brasiliano fu acquistato nell'estate del 2018 per oltre 60 milioni e con gli inglesi ha vinto praticamente tutto negli ultimi anni: Europa League, Champions League, Supercoppa Uefa e Mondiale per club.

A volerlo con forza - Jorginho era a un passo dal Manchester City - fu Maurizio Sarri, arrivato a Londra proprio quell'estate dopo la stagione da 91 punti a Napoli. Il toscano allunga la striscia degli allenatori che hanno conosciuto le panchine di Napoli e Chelsea: prima di lui c'era stato Claudio Ranieri, a Napoli per una sola stagione (1991/92) e ai Blues per quattro anni dal 2000 al 2004. Percorso inverso ha invece fatto Carlo Ancelotti: due anni con il Chelsea (2009/11) e una stagione e mezza con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.