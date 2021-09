Koulibaly, la Juventus nel destino: unico club a cui ha segnato più volte

Un gol per regalarsi una notte da sogno, e soprattutto per regarla a tutta Napoli. Il nome di Kalidou Koulibaly sulla bocca di tutti dopo la rete che ha regalato la vittoria di sabato, e quella contro la Juventus per il difensore azzurro non è una partita come le altre: la squadra bianconera, infatti, è l'unica contro cui Koulibaly ha segnato in più di una partita di Serie A.

📊 La Juventus è l'unica squadra contro cui @kkoulibaly26 ha segnato in più di una partita di #SerieA.

Kouli!😍



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/31R3BMPQmn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2021