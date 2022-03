Koulibaly volto contro il razzismo: il nuovo video con Rocco Hunt

È stato presentato oggi sugli account social di Lega Serie A e dei club di massima serie il nuovo spot “Keep Racism Out”. Un vero e proprio manifesto social in cui tutte le squadre di A ribadiscono il proprio impegno lanciando un messaggio forte di inclusione e lotta al razzismo. Per il Napoli, ovviamente, il volto scelto è stato quello di Kalidou Koulibaly, vice capitano azzurro e sempre in prima linea nella lotta ai razzisti da quando è in Italia.

Il jingle è stato firmato dal rapper salernitano Rocco Hunt, che appare accanto ai calciatori nelle immagini. Il video, pubblicato sui canali social di Lega Serie A e dei 20 Club in questa giornata, sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi della Serie A a partire dalla 30esima giornata di Campionato e fino al termine della stagione in corso.