La fama di Khvicha Kvaratskhelia si espande in tutta Italia fino ad arrivare in...Tv! Il georgiano del Napoli è diventato argomento di discussione durante l'ultimo appuntamento di "Caduta Libera", il fortunato tv show condotto da Gerry Scotti in cui l'azzurro è protagonista di una domanda per i concorrenti: "Dove gioca il bomber georgiano?" con risposta scontata per tutti i tifosi azzurri.