Kvaratskhelia in volo per Napoli: «Parto con tanta emozione»

«Parto con grande emozione, cercherò di mettermi alla prova con la maglia del Napoli». Queste le ultime parole di Khvicha Kvaratskhelia prima di imbarcarsi sul volo con cui ha lasciato Tbilisi per fare arrivo in Italia. Domani il fantasista georgiano è atteso al Centro tecnico di Castel Volturno per sottoporsi alle visite mediche con il club azzurro prima della partenza per Dimaro. «Ho parlato con Kaladze, mi ha detto che la Serie A è un campionato di qualità e che la gente di Napoli mi sta aspettando» ha continuato Kvaratskhelia.