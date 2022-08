Kvaratskhelia già cambia look: arriva il barbiere e taglia la barba

Mattinata di riposo per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo l'amichevole vinta ieri sera 3-1 contro il Girona. Il momento ideale per approfittare di un cambio look: anche il neo azzurro Khvicha Kvaratskhelia si è affidato alle forbici di Gianfranco Abbate, owner del salone Le Figarò, che da anni assiste tanti calciatori che vestono la maglia azzurra. Il georgiano non ha solo rivisto il taglio di capelli ma ha anche quasi del tutto tolto la barba che lo aveva contraddistinto in queste prime settimane da napoletano.