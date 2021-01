È durata mezz'ora la prima volta da marsigliese per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, arrivato in Francia da poche ore, ha fatto il suo esordio con la maglia del Marsiglia ieri sera, al minuto 69 della sfida contro il Monaco in Ligue 1 per la squadra di Villas-Boas.

Un esordio amarissimo per il polacco ex del Napoli, che ha lasciato l'azzurro proprio giovedì sera ufficialmente. Subentrato al posto di Benedetto quando il punteggio era sul 1-1, dopo il suo ingresso in campo il Marsiglia è definitivamente crollato, con i gol di Tchouameni e la punizione bellissima di Jovetic che hanno fissato il punteggio sul 3-1 per il Monaco.

