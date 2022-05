Lavezzi torna allo Stadio Maradona: il Pocho a Fuorigrotta il 28 maggio

A Napoli era arrivato qualche giorno fa, ma stavolta Ezequiel Lavezzi farà direttamente ritorno allo stadio Maradona che - da San Paolo - è stato anche casa sua per cinque stagioni. Il Pocho sarà nuovamente a Fuorigrotta il prossimo sabato 28 maggio, in occasione del concerto benefico "Joseph Capriati & Friends", un grande evento con 12 ore di musica ininterrotta allo stadio con l'artista originario di Caserta. Tra i suoi amici anche Lavezzi, che in questi giorni è in Costiera sorrentina e non mancherà all'evento, organizzato in collaborazione con UNICEF con lo scopo di assistere la popolazione ucraina.

Dalle 12 fino a mezzanotte si alterneranno alla consolle Capriati e tanti dj, pronti a salire sul palco che sarà allestito davanti alla Curva B dello Stadio Maradona. «È un grande onore per me, amico mio» ha scritto il dj campano a Lavezzi - l'ultima volta a Fuorigrotta proprio nel maggio di dieci anni fa in campionato -, che ha subito ricondiviso la locandina sui suoi canali social. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini ucraini.