Leicester-Napoli, partenza in salita: Insigne e Mario Rui verso il forfait

De Laurentiis si è rivolto all'Uefa per sollecitare l'ok del governo inglese per la partecipazione di Ospina e Osimhen alla partita di Europa League di giovedì contro il Leicester: il portiere colombiano e l'attaccante nigeriano avendo giocato con le loro nazionali in zone rosse senza questa autorizzazione non potranno prendere parte alla trasferta in Inghilterra.

La decisione è attesa per oggi e c'è fiducia nel club azzurro che la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati