Voleva una prestazione convinta Carlo Ancelotti , il Napoli ha risposto con un’ora da protagonista sul campo dei campioni in carica della. «Volevamo uscirne vivi, ne siamo usciti vivi e vegeti. E il girone ora si è messo bene. Non era tanto importante il risultato quanto la prestazione, per dimostrare di poter migliorare anche in campionato». La migliore prestazione per ripartire al meglio. «De Laurentiis ci ha chiamato, era molto contento, ha ringraziato i calciatori per la partita fatta stasera. Allan? Sta tornando ai suoi livelli, dimostrando di essere importante per noi. Nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà, il presidente vuole parlare con la squadra e credo sia un segnale positivo».«Fin qui abbiamo giocato male alcune partite, ma ero certo che saremmo tornati sui nostri livelli come stasera» ha continuatodopo la partita. «Chi si aspettava goleade non è stato accontentato, abbiamo dimostrato solidità. Di Lorenzo avanzato a destra per dare spazio al rientrante Mario Rui sull’altro lato. Abbiamo saputo bloccare questo Liverpool con la lucidità difensiva. Il nostro obiettivo non era fare bella figura ma passare il turno e ci manca un punto ancora» ha continuato, pensando già alla sfida contro il«La squadra alterna grande prestazioni a preoccupanti blackout, ma se sapessi il perché sarei contento. Non è facile capirlo», ha ammesso. «Il modulo non è un problema, l’interpretazione dei calciatori è più importante. Stasera abbiamo giocato con lo stesso modulo di sempre, cambiando interpreti. L’aspetto mentale fa la differenza, non avevamo pressione stasera ma c’era la fortuna di giocare una partita straordinaria per tutti. Non credo il Liverpool meritasse di perdere, è stata una gara equilibrata».