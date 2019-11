LEGGI ANCHE

Protagonista del match il solito Dries Mertens , suo il gol con il quale ilpassa in vantaggio ad Anfield e conquista alla fine un punto importantissimo a. L'azzurro, però, non ha rilasciato alcuna parola a fine match, anzi facendosi notare per un gesto simpatico in mixed zone.Passando nella zona dedicata alle interviste post gara, l'attaccante azzurro ha chiesto scusa ai giornalisti: «Non posso parlare, altrimenti...» mimando il gesto dei soldi. Un gesto simpatico quanto eloquente che sottolinea il momento sempre a nervi tesi in casa Napoli