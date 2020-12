Il futuro di Fernando Llorente sarà ancora in Italia. A riportare la notizia dalla Spagna è Diario As, che svela le due pretendenti del calciatore spagnolo: sulle tracce di Llorente, infatti, ci sarebbe il Milan che si è interessato molto a lui nelle ultime settimane vista la necessità di Pioli e del club rossonero di integrare il reparto offensivo con un altro elemento alle spalle di Ibrahimovic, che faccia rifiatare lo svedese e che regali ulteriore esperienza a una squadra piena di giovani.

La permanenza di Llorente in Serie A è determinata dal Decreto Crescita che favorirà lo spagnolo almeno fino alla prossima estate. Per questo l'opzione Sampdoria sembrava poter essere concreta. Abbandonata la pista blucerchiata, però, potrebbe esserci un ritorno di fiamma sulla via della Juventus: secondo i media spagnoli, se non dovesse chiudersi il passaggio di Milik in bianconero Llorente potrebbe fare ritorno a Torino per vestire i panni di prima alternativa alle spalle di Cristiano Ronaldo e Morata.

