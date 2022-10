Napoli, Giuntoli blinda Lobotka: «Elmas? La sua era una battuta»

«Lobotka è un calciatore importante», dice Cristiano Giuntoli prima del match contro il Bologna in campionato. Un calciatore importante osservato anche da altri club in giro per l’Europa dopo le ottime prestazioni con il Napoli: «Sapevamo del suo valore, lo abbiamo aspettato, è arrivato con qualche problemino fisico, ci ha messo un po' più di tempo ma è arrivato a essere quello che speravamo che fosse. Siamo molto contenti e vogliamo continuare con lui».

Scalpore ha fatto nelle scorse ore la foto caricata sui social da Elijf Elmas, in cui pizzica Spalletti per le troppe panchine. «Elmas viene da una stagione straordinaria, in cui ha fatto 7 reti e 5 assist partendo quasi sempre dalla panchina. È un ragazzo incredibile, è qui da due anni ed è ancora molto giovane. Poi dobbiamo solo ringraziarlo. La storia Instagram? Visto che non ce la fa a dare un aiuto in campo, ha voluto fare una battuta e niente di più, poi se è stato preso male non è un problema nostro».