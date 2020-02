LEGGI ANCHE

«So che Marek era in contatto con, si sono parlati abbastanza spesso, se Lobotka è arrivato a Napoli è anche merito suo». Così Martin Petras, agente di Marek Hamsik , ha svelato un retroscena sull'arrivo in azzurro di, centrocampista connazionale di Marek che ha raggiunto gli azzurri nell'ultima finestra di mercato invernale.L'ex capitano azzurro è inper la preparazione della nuova stagione con il. «La famiglia è in Slovacchia fin quando lui sarà in Cina. Una volta che appenderà le scarpe al chiodo avrà il tempo di pensare bene a cosa fare da grande anche se ha già avviato un paio di attività commerciali» ha continuato l'agente a Radio Kiss Kiss. E un futuro a Napoli ? «Lui ci tiene tanto alla sua scuola calcio, magari ne aprirà una a Napoli ma questo è tutto da studiare e valutare».