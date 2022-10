Lobotka, rinnovo di contratto vicino: a giorni firma con aumento e bonus

Il grande rilancio di Stanislav Lobotka passa anche dal rinnovo: il centrocampista slovacco e il Napoli avevano trovato due settimane fa la bozza d'accordo per la firma fino al 2027 - e opzione per il 2028 - con aumento d'ingaggio e bonus tra la firma e le prestazioni. Ieri a Castel Volturno un altro incontro tra le parti. Con il rinnovo, da firmare in questi giorni come da programma, Lobotka emulerà il connazionale Hamsik, legandosi all'azzurro per larga parte della carriera.

Lobotka è uno che gioca sempre. Ma ci sono altri punti fermi. Hanno nomi chiari: Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski e Anguissa sono tra questi e nessuno di loro mercoledì sera è andato in campo dal primo minuto. Di fronte agli scozzesi del Rangers, l'ampia rotazione concessa da Spalletti ha comunque garantito agli azzurri un rendimento da primo posto in classifica. E per la prima volta da quando è a Napoli, anche la stella georgiana è rimasta a guardare: prima di mercoledì, infatti, mai Kvara era rimasto in panchina senza nemmeno un minuto a disposizione tra club e nazionale. Più in generale, l'ultimo turno di riposo Khvicha se l'era concesso un anno fa: a novembre del 2021 vestiva ancora la maglia del Rubin Kazan e una squalifica per somma di ammonizioni lo tenne fuori dal match contro il Sochi in campionato. Da lì, una lunga cavalcata tra Russia, Georgia e quindi Napoli, sempre da protagonista, con un filotto di 39 partite senza sconfitta: in campo o in panchina, insomma, un vero amuleto. Dopo la battaglia dell'Olimpico il georgiano è andato in riserva e con la qualificazione già in tasca, Spalletti ha fatto scattare l'allarme: se l'è coccolato nelle ore prima della Champions e ha capito che aveva bisogno di ricaricare le batterie.

Anche perché all'orizzonte c'è già il Sassuolo, cliente scomodo, avversario che può dar fastidio, come ha avvertito proprio Spalletti al fischio finale mercoledì. Dopo la rete di domenica a Roma, Osimhen avrebbe voluto darsi continuità anche in Champions ma sarà tirato a lucido per il match contro i neroverdi. Ieri a Castel Volturno la squadra è tornata subito in campo: scarico per i titolari, lavoro per tutti gli altri che saranno disponibili sabato. Grande attesa per Frank Anguissa: il centrocampista camerunese non è tornato in campo contro gli scozzesi perché alle spalle aveva solo un allenamento in gruppo ma Spalletti spera di poter contare nuovamente su di lui contro il Sassuolo. Oggi si scioglieranno le riserve. Provino anche per Sirigu, orientato però a un altro turno fuori dai convocati per problemi muscolari. Nessun problema: il Meret visto in campo nelle ultime due uscite si è preso la scena con la porta blindata in 180' dopo lo scivolone con il Bologna. Da un'emiliana all'altra, serviranno ancora gli straordinari.