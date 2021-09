Maglia Napoli, pioggia di critiche: «Troppi ritardi... e quanto costa?»

Pioggia di critiche in rete per il Napoli: questa mattina sono stati messi in vendita i nuovi kit gara 2021/22 sul sito ufficiale e sul portale Amazon riservato agli azzurri, ma il prezzo ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi più attenti: «Vi ho sempre supportato per quanto riguarda merchandising, però adesso avete esagerato, 125 euro solo la maglia e con personalizzazione si arriva a 140, vergognatevi» scrive un tifoso commentando il post...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati