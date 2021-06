Maksimovic, pressing in Turchia: il Fenerbahce lo vuole a tutti i costi

Dopo otto stagioni in Italia, potrebbe chiudersi l'avventura di Nikola Maksimovic in Serie A. Il difensore serbo, infatti, è in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno e il futuro molto probabilmente sarà lontano dal nostro Paese: l'offerta più concreta per il difensore è in arrivo in questo momento dalla Turchia per mano del Fenerbahce.

Il club turco sta facendo carte false per arrivare a Maksimovic prima degli altri. Secondo quanto riportato in queste ore da Aksam Spor, l'ormai ex calciatore del Napoli è il primo nome sulla lista del club gialloblu che sta continuando il pressing per convincerlo ad accettare l'offerta e trasferirsi in Turchia. Maksimovic è arrivato in Italia nel 2013 con il Torino, nel 2016 la cessione al Napoli per 25 milioni di euro.