Maradona, i 5 figli contro Ceci: «Sfrutta ancora papà»

Prima del fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, lo stadio Maradona celebrerà l'indimenticato Diego che domani avrebbe festeggiato i 62 anni. Arriva però un duro comunicato di Diego Armando Maradona Jr e dei 5 figli del Pibe de Oro che attaccano la celebrazione organizzata da Stefano Ceci, ex agente e amico di Diego, con cui i figli di Diego hanno già aperto un procedimento al tribunale.

«Un nuovo compleanno del nostro caro papà sia vicino, vogliamo ricordarlo con amore e rispetto, come sempre, rendendogli omaggio come faremo questa domenica. Purtroppo ci sono malintenzionati come Stefano Ceci, che aggirando tutte le sentenze dei tribunali emesse sia in Argentina che in Italia, non cessa di voler approfittare e sfruttare indebitamente l'immagine e il nome di nostro padre, e organizza presunti "omaggi" che in realtà nascondono affari poco chiari. Per questo chiediamo a tutti gli estimatori di nostro padre nel mondo di non farsi ingannare da queste persone senza scrupoli. Come sempre, continueremo a lottare instancabilmente in difesa della memoria di Diego Armando Maradona affinché tutti i colpevoli degli abusi e dello sfruttamento che ha subito alla fine della sua vita siano assicurati alla giustizia e paghino per i crimini commessi» si legge nel comunicato.

«Noi famiglia gli renderemo omaggio come sempre. Personaggi come Ceci cercano ancora di sfruttare indebitamente l'immagine di mio padre aggirando le sentenze dei Tribunali» si legge quindi sul profilo Instagram di Maradona jr «Continueremo a lottare affinché tutti quelli che ne approfittanopaghino i crimini commessi».