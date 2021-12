Maradona, Dalma saluta Napoli: «Inspiegabile l'amore per mio padre»

È andata via da qualche ora, ma Napoli è rimasta anche nel cuore di Dalma Maradona. La prima figlia di Diego ha vissuto qualche giorno in città per le riprese de «La hija de Dios», docuserie sulla vita dell'ex astro argentino che sarà in Tv nel 2022 e ha voluto salutare la città con un messaggio attraverso i suoi canali social, con la sua foto al murales che ritrae lei e il papà a pochi passi dal Centro Paradiso.

«Volevo salutare Napoli e dirvi che abbiamo terminato le riprese con questa foto. Un posto fantastico per chiudere al meglio» - ha scritto Dalma - «Al di là di quanto accaduto con lo Stadio, volevo ringraziare l’amore che tutti i napoletani hanno per mio padre e che hanno trasmesso anche a me. Ho lasciato la città col cuore colmo d’amore, qualcosa che non si può spiegare. Questa docuserie è un mio omaggio a mio padre, per far sì che la sua storia venga raccontata da chi l’ha conosciuto e amato, vivendo con lui momenti importanti».