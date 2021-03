«Maradona ha ispirato Holly»: la confessione del creatore

Tra i calciatori più famosi di sempre, dopo Diego Armando Maradona, Pelè o Ronaldo, c'è sicuramente anche Oliver Hutton, il famoso Holly della serie animata "Holly e Benji" che ha accompagnato per anni i pomeriggi alla tv di generazioni e generazioni di bambini appassionati al calcio. A distanza di quarant'anni, il creatore della serie animata Yōichi Takahashi svela la fonte d'ispirazione del suo personaggio più riuscito di sempre.

LEGGI ANCHE Bakayoko, 18 milioni per il riscatto: tornerà da Tuchel a fine stagione

«C'è molto di Maradona nella mia opera» ha raccontato a Revista Libero il fumettista, che nel 1979 si trovò a realizzare i primi disegni della serie animata mentre un giovanissimo Maradona giocava con l'Argentina il Mondiale giovanile proprio in Giappone. «Non andai a vederlo allo stadio ma vidi tutto il torneo alla tv. Conoscevo già Maradona, sapevo fosse forte, ma quel Mondiale ebbe un grande impatto su di me. Fu una ispirazione importante per i disegni di Holly che stavo realizzando. Ci sono state tante stelle nel calcio, ma nessuna ha ispirato quanto lui».

Ultimo aggiornamento: 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA