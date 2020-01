LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ruolino di marcia terrificante negli ultimi mesi, una squadra che continua a perdere punti nonostante il cambio allenatore. Triste storia del Napoli , sedotto e abbandonato dalla "cura", sempre più lontano dagli standard visti negli ultimi anni. Prestazioni che hanno fatto il giro del mondo, sorprendendo gli addetti ai lavori e arrivando fino in Argentina.Fino a casa di Diego Armando Maradona , Pibe de oro ed ex campione azzurro pluriscudettato. L'argentino ha pubblicato in queste ore sui suoi account social un messaggio che sembra chiaramente diretto alla squadra azzurra. «Cammina con i tuoi piedi.Forza Napoli sempre» ha scritto l'ex numero dieci napoletano.