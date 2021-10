Napoli, Maradona su nuova maglia? Furia Diego jr: «Non è autorizzata»

È spuntata in rete in queste ore anticipando la novità. Il Napol è pronto a puntare su una nuova maglia da gioco in ricordo di Diego Armando Maradona. Sui social è già arrivata un'anticipazione, ma la maglia ideata insieme con EA7 in due colorazioni sarà varata a novembre, nell'anniversario della sua scomparsa, e sarà utilizzata per una o due partite di campionato.

Nel frattempo la “maglia” spuntata in rete ha fatto discutere: non solo i tifosi, per il gusto estetico, ma anche Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe: «Questa maglia non è autorizzata. Noi eredi siamo sconcertati!» le parole di Diego Jr sui social. La protesta intorno all’immagine di Maradona continua, in attesa di capire quale sia la risposta del Napoli.