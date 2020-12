Non si arrestano le iniziative per Diego Armando Maradona in città. A quasi venti giorni dalla scomparsa dell'ex stella del calcio argentino, è spuntato ieri il volto di Maradona tra i palazzi del Quartiere Sanità a Napoli, proiettato in un omaggio della nota Pasticceria Poppella: «Siamo in diretta dalla nostra sede in Via Arena Della Sanità per dedicare un grande omaggio al nostro campione indiscusso! Napoli ti ricorderà e ti porterà nel cuore per sempre».

