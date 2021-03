Maradona, l'omaggio ai Quartieri degli attori Giallini, Morelli e Tognazzi

Omaggio al murale di Diego Armando Maradona in via Emanuele de Deo ai Quartieri spagnoli da parte di alcuni attori. Marco Giallini, Giampaolo Morelli, Giulia Bevilacqua, Ricky Tognazzi (che nella serie Sky “Speravo de mori prima” sulla vita di Francesco Totti interpreta Luciano Spalletti) e il regista Massimiliano Bruno, impegnati nelle riprese di un film a Napoli, si sono recati davanti all'altarino allestito dai tifosi in memoria del campione morto il 25 novembre scorso. Hanno ricevuto le t-shirt “Quartieri spagnoli” dal parrucchiere Salvatore Visone.

