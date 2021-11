Mazraoui al Napoli, strada in salita: o resta al'Ajax o andrà in Premier

Si complica la pista che potrebbe portare Noussair Mazraoui in Italia. Il Napoli lo segue con molto interesse da diversi mesi,ipotesi e profilo ideale per il club azzurro allenato da Luciano Spalletti, ma le probabilità che l'esterno dell'ajax arrivi in serie A calano ogni giorno di più.

Le trattative per il rinnovo di contratto del calciatore 24enne con l'Ajax sembrano poter avere esito positivo a breve, come assicurato qualche giorno fa anche dall'allenatore degli olandesi Ten Hag. Mazraoui, olandese con il passaporto marocchino, potrebbe decidere per la permanenza in Eredivisie ancora un anno o accettare le offerte più importanti che in questo momento arrivano dalla Premier League, il campionato che più lo attirerebbe: alla corsa per lui si sono aggiunte anche l'Arsenal e il Leeds.