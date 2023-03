Meret, l'agente: «Alex è felice. A fine stagione parleremo con il Napoli»

«Sono contento per Alex, ha dovuto giocare cinque gare col mercato aperto in una situazione di grande incertezza, dando prova di avere attributi importanti. Giocare nell'incertezza è difficile per chiunque, per un portiere anche di più». Federico Pastorello, agente del portiere azzurro Alex Meret, parla così della sua stagione e di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi «Il club gli ha dato fiducia, la sta ripagando estremamente bene con Spalletti».

Cosa accadrà in estate? «A fine stagione, con calma, ci troveremo per parlare di rinnovo: lui è contento di stare lì. Il mercato lo guardiamo con attenzione ma è felicissimo a Napoli, è il suo quarto anno e il dialogo col club è sereno e aperto» ha continuato a Tmw l'agente che cura anche gli interessi di Gianluca Gaetano: «Avevamo offerte in estate e a gennaio ma col club abbiamo pensato fosse giusto restare. Magari finirà la stagione con 15 presenze, darà il suo contributo e anche il mister l'ha messo in campo sullo 0-0 contro la Roma dandogli attestati di stima. Ha voglia di lavorare e di far vedere che anche in pochi minuti può dare il suo contributo».