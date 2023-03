Scudetto Napoli, le sagome dei calciatori arrivano anche a Porta Capuana

Sono partite dai Quartieri Spagnoli ma ormai le sagome dei calciatori del Napoli hanno preso "vita propria".

Fino a diventare itineranti in giro per la città: ora l'installazione "artistica" tutta azzurra, realizzata dai tifosi che aspettano con speranza lo scudetto, è arrivata anche in un altro luogo topico della città per i tifosi come Porta Capuana.

Trasformandosi negli ultimi giorni anche in una attrazione non solo per i napoletani, ma anche per i turisti in città.