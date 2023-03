Napoli, laurea con dedica a Osimhen: «Victor, dammi una maglia»

L'amore per il Napoli e il sogno scudetto fin dentro le aule dell'Universita Federico II di Napoli grazie a Gabriele, 24enne napoletano studente di Economia e fresco laureato che ha festeggiato la sua proclamazione in Facoltà con uno striscione chiaro, condiviso anche sui: «Victor, can I have your shirt?» la richiesta per il bomber Osimhen. Per il momento, Gabriele si è dovuto accontentare della corona d'alloro e della pergamena, ma il messaggio all'azzurro è stato recapitato.