Lobotka, sirene Premier: si muove il Liverpool

Sirene inglesi per Stanislav Lobotka: il centrocampista del Napoli, secondo i report dall'Inghilterra, è stato accostato al Liverpool di Jurgen Klopp per la prossima stagione. I Reds sarebbero disposti a spingersi fino a 60 milioni per il centrale di Luciano Spalletti, uno dei pilastri della squadra azzurra negli ultimi due anni e una delle armi in più per l'allenatore toscano.

Il Napoli, dal canto suo, vive un momento di serenità per lo slovacco: Lobotka, infatti, ha appena firmato il suo rinnovo di contratto, un accordo che lo ha visto accettare la proposta azzurra fino al 2027 con ritocco dell'ingaggio. Le ottime prestazioni di quest'anno, però, tengono accesi i radar delle big europee che proveranno a strappare lo slovacco al Napoli tra qualche mese.