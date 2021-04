Mertens, dichiarazione d'amore: «350 presenze? Arriviamo a mille»

Un gol importante e una partita che è un passo in più nella storia d'amore tra il Napoli e Dries Mertens. quella di ieri contro il Crotone è stata infatti la presenza numero 350 del belga in maglia azzurra in tutte le competizioni. Un gettone importante, con il quale Dries supera l'ex compagno José Callejon e diventa il sesto più presente di sempre nella speciale classifica. E mentre il Napoli celebra sui social il suo traguardo, Mertens rilancia: «Andiamo fino a 1.000».